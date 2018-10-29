الحديدة.. قوات المقاومة تصد هجوما للمليشيا شرق حيس

صدت قوات المقاومة المشتركة هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الحديدة، غربي اليمن، اليوم الإثنين، 29 تشرين الأول، 2018.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا هاجمت مواقع لقوات المقاومة شرق مديرية حيس جنوبي المحافظة.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من صد الهجوم وكبدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح.

وتشهد جبهات جنوب الحديدة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين المقاومة والانقلابيين.