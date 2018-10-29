رست في ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن باخرتان محملتان بالديزل والمازوت مقدمة من الحكومة السعودية دعماً للكهرباء في اليمن. وذكر مراسل (الخليج 365) أن الباخرتين محملتين ب62 الف طن من الديزل و25 الف طن من المازوت هو المخصص الشهري لكهرباء عدن بقيمة 60 مليون دولار.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الباخرتان السعوديتان المحملتان بوقود الكهرباء في عدن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .