40 قتيلا من جماعة "أنصار الله" بمواجهات مع القوات اليمنية المشتركة شرقي الحديدة

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة المشاركة في المعارك ضمن القوات المشتركة، اليوم الأحد، بأن:" مواجهات عنيفة دارت بين قواتها المسنودة من التحالف العربي، ومليشيا الحوثي في كيلو 10 على خط كيلو 16 الرابط بين مدينة الحديدة والعاصمة صنعاء".

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وأضاف أن:" المواجهات أسفرت عن مصرع أكثر من 40 من مليشيا الحوثي، في حين استهدف طيران التحالف العربي بغارات تعزيزات وعتاد لها أدت إلى تدميرها".

وكان مسلحو "أنصار الله" شنوا في وقت سابق اليوم، هجوما على مواقع للقوات الحكومية في كيلو 10 تركز على أحواش مشروع الأبقار ومحيطه شرق مدينة الحديدة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإعطاب آليات. بحسب مصدر عسكري.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.