السعيدي: القدرات المتنامية لقوات الحزام الأمني بلحج أربكت حسابات المتربصين

الخليج 365 - لحج

قال قائد أركان قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج "حسين السعيدي" بإن التنامي المستمر في بناء قدرات قوات الحزام الأمني اصبحت تؤرق بال أولئك الذين تاهت عليهم الحسابات، وسقط رهانهم على إستمرار الإنفلات الأمني والإرهاب الداعشي كورقة ضغط لتحقيق مآربهم السياسية الخبيثة.

وأضاف القائد "السعيدي" بإن القدرات العسكرية المتنامية لقوات الحزام الأمني، المادية والبشرية، أربكت القوى الإقليمية وأدواتها المتربصة بأمن الجنوب وبالأشقاء في الجوار والتحالف العربي.

مؤكداً، إن هذه القوى المتربصة وصلت الى حد الهلوسة الإعلامية، واختلطت عليها الاوراق وتشابكت عليها الاحداث، بعد أن أحبطت مخططاتها القذرة في المحافظات الجنوبية.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به القائد "حسين السعيدي" عقب إنتهاء حفل تخريج الدفعة العاشرة التابعة لقوات الحزام الأمني بمحافظة لحج، حيث تقدّم القائد "السعيدي" بالشكر إلى قيادة قوات التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا جهود المدربين العسكريين السودانيين في الدورة، الذين كما عودونا لم يبخلوا دماً وجهداً ومالاً إلا وقدموه من أجل دعم أمن وإستقرار شعبنا ووطننا.

وشهد معسكر رأس عباس في مديرية البريقة بالعاصمة عدن صباح الأربعاء، حفلاً وعروضاً عسكرية حضرته قيادات قوات التحالف العربي، وقيادات أمنية وعسكرية من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.

وتم خلال الحفل تخريج عدد من الدفعات العسكرية والأمنية، من ضمنهم دفعة تابعة لقوات الحزام الأمني بمحافظة لحج.