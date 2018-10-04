شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الحزام الأمني في الضالع يتلف 60 كيلوغراماً من المخدرات والان مع التفاصيل
وأوضح المصدر، أن الكمية التي ضبطت أكثر من 60 كيلو جرام من مادة الحشيش في أكياس عليها علامة الشركة المصنعة والموردة، كيف العرب، وتحمل صورة تمور للتمويه، كانت قادمة من العاصمة المحتلة صنعاء في طريقها إلى عدن.
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