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اليمن: الحزام الأمني في الضالع يتلف 60 كيلوغراماً من المخدرات

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أفاد مصدر أمني في محافظة الضالع، أن قوات الحزام الأمني أتلفت كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر، ومواد منتهية الصلاحية وسامة، بعد ضبطها أثناء محاولة تهريبها بالمدخل الجنوبي لمدينة الضالع.وقال المصدر بحسب ما نقل موقع "ديسمبر2"، إن قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع أتلفت الأربعاء، كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة بحضور وإشراف قائد قوات الحزام الأمني، العقيد أحمد قائد صالح، ومندوبين عن النيابة العامة، وقسم مكافحة المخدرات بالمحافظة.

وأوضح المصدر، أن الكمية التي ضبطت أكثر من 60 كيلو جرام من مادة الحشيش في أكياس عليها علامة الشركة المصنعة والموردة، كيف العرب، وتحمل صورة تمور للتمويه، كانت قادمة من العاصمة المحتلة صنعاء في طريقها إلى عدن.

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