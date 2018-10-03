لفت رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض، ​محمد عبد السلام​ إلى أن "الوضع المعيشي الحالي للشعب اليمني هو نتيجة ما توعد به الأميركيون عقب مشاورات ​الكويت​ في تدمير ​الاقتصاد​ المحلي كعقاب جماعي"، مشيرا إلى "أنهم نفذوا تهديدهم بعد انتهاء المشاورات بشكل سريع".

وأشار إلى أن "أول خطوة تمثلت بنقل المركزي من ​صنعاء​ إلى عدن فور انتهاء مشاورات الكويت ثم طباعة العملة وارتفاع معدل التضخم نتيجة للعرض الكبير والسحب للعملة الصعبة إلى مناطق يسيطر عليها الاحتلال وإلى إقفال التحويلات الخارجية كليا"، لافتاً إلى أن "تحالف العدوان ومرتزقتهم وبعد أن فشلوا في تحقيق أي إنجاز عسكري ذهبوا لهذه الحرب الاقتصادية الإجرامية"، معتبرا "أنها في بشاعتها لا تقل عن جرائم القصف بحق الأطفال والمدنيين في عموم الوطن".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول حوثي: الواقع المعيشي للشعب اليمني اليوم هو ما توعد به الأميركيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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