سلطنة عمان تقول كلمتها حول المنافذ لعبور الشعب اليمني

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© AP Photo / Kamran Jebreili
وقال بن علوي، في كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، "تؤكد بلادي دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مارتن غريفيث".
وتابع بن علوي أن "ما تعانيه اليمن من وضع مأساوي إنساني واقتصادي نتيجة لانهيار البنية التحتية وانتشار الأمراض وعدم كفاية العلاج والدواء يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود لمساعدة اليمن، وعلى المجتمع الدولي أن يتبني مشروعا يتيح وصول المساعدات الإنسانية"، مضيفا "نرحب بجهود الأمم المتحدة والتحالف لإنشاء جسر طبي جوي لنقل المرضى".
وأكد الوزير أن " التسهيلات والمساعدات الإنسانية من سلطنة عمان للشعب اليمني مستمرة"، وأن "المنافذ البرية والبحرية لسلطنة عمان هي الوسيلة المتاحة لعبور الأشقاء اليمنيين وستبقى مفتوحة من منطلق حسن الجوار".
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