لافروف ولودريان ناقشا الوضع في سوريا واليمن وليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفرنسي، جان إيف لودريان، ناقشا الوضع في سوريا، وكذلك ليبيا واليمن.
وأشارت في بيان إلى أنهما "استعرضا التقدم في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول إيران. كما تطرق الطرفان إلى بعض قضايا جدول الأعمال الثنائي".
يذكر أن الاجتماع بين لافروف ولورديان جرى يوم الخميس 27 أيلول على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".
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